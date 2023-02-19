كيف جددت هيئة السكك الحديد جرارات القطارات؟

كشف تقرير لهيئة السكك الحديدية، عن مشروعات تطوير الوحدات المتحركة وأهمها الجرارات، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك لتوريد 110 جرارات جديدة «GE» وإعادة تأهيل 81 جرار بالإضافة إلى الدعم الفني لمدة 15 سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار وتم الانتهاء من توريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 25 آخرين.

تحديث 50 جرار هنشل

وأشار التقرير إلى أنه لتطبيق المنظومة الجديدة، تم التركيز على وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة لتطوير المنظومة من خلال توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، حيث تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرار هنشل وعمرة لـ41 جرارا، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 سنة لـ141 جرارا بتكلفة 466.1 مليون دولار وتم شحن 30 محركا إلى مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16 محركا منها إلى مصر.

كما تم شحن 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم وصول 102 موتور منها إلى مصر بعد الانتهاء من عمرتها، وتوريد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي «EBRD» بتكلفة 290 مليون يورو وتم الانتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة، وفق التقرير الذي حصلت «الوطن» عليه.

الانتهاء من توريد 385 عربة جديدة

ولفت إلى أنه جرى التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات بتكلفة 1.016 مليار يورو، وهي 300 عربة أولى وثانية مكيفة و500 عربة درجة ثالثة و500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية وتم الانتهاء من توريد 385 عربة جديدة.

كما تم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 90 عربة أسباني مكيفة بورش أبو راضي بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة، وتم الانتهاء حتى الآن من تطوير وإعادة تأهيل 228 عربة عادية بورش الهيئة المختلفة وبمعرفة العاملين بالهيئة.

وأوضح أنه يتم إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ورفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل.

وتعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة أفضل مسار لمشروعات الطرق والسكك الحديدية وتجنب تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة العقارات السكنية قدر المستطاع وفي حال الاضطرار لنزع ملكية أراضي زراعية أو عقارات سكنية، يتم صرف التعويضات المناسبة التي تقررها الهيئة المصرية العامة للمساحة طبقًا لسعر السوق السائد.