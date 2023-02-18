نائب محافظ القاهرة توجه بالمتابعة المستمرة للالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منافذ البيع الثابتة ضمن المبادرة الرئاسية «معا ضد الغلاء» تحت شعار المواطن أولا؛ لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الاقتصادية المخفضة طبقا للتوجيهات الرئاسية إلى جانب افتتاح منفذ الروضة أمام المواطنين.

وقامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بجولة ميدانية للوقوف على مدى تجهيزات المنافذ وإمدادها بالمواد الغذائية والمنتجات بمنطقة طبطباي وميدان الروضة الذي تم افتتاحه، وتحتوي على مختلف المنتجات بالتنسيق مع مديرية التموين للطرح بالأسعار الاقتصادية وبنسب تخفيض، التي من المقرر أن تتوافر بمختلف أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تيسيرًا على المواطنين، إلى جانب تفقدها لميدان الباشا بشارع المنيل بنطاق حي مصر القديمة؛ إذ وجهت بالانتهاء من التجهيزات لمنافذ الباشا وطبطباي على وجه السرعة، والانتهاء منها خلال يومين وافتتاحهما أمام الجمهور والمواطنين.

قائمة أسعار السلع

وتابعت نائب محافظ القاهرة، قائمة أسعار السلع لتكون بأسعار تناسب المواطنين، ووجهت بالمتابعة المستمرة، والرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدة حرص الدولة على توفير جميع أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

منع الغش التجاري

وتمت الجولة بحضور اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وعدد من أعضاء مجلس النواب والتنفيذين، كما التقت بعدد من المواطنين الذين توافدوا على المنفذ الذي تم افتتاحه للحصول على المنتجات المخفضة، مؤكدين توافر السلع المقررة لهم بالأسعار التنافسية إلى جانب توافر السلع الحرة بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجهت نائب المحافظ الأجهزة التنفيذية بتحقيق عنصر الاستدامة لهذه المنافذ وإمدادها بالمنتجات والمواد الغذائية بصورة مستمرة مع الإعلان عن قائمة الأسعار في أماكن واضحة لإعلام المواطنين إلى جانب تحديد كميات المنتجات بالصورة المناسبة التي تلائم المواطن وتمنع احتكار المنتجات والسلع.

وأكدت أن الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة حيث من المقرر افتتاح 15 منفذا ثابتا بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمرحلة أولى و21 منفذا كمرحلة ثانية.

ووجهت نائب المحافظ بالتنسيق الدائم مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديرية التموين بعمل حملات مستمرة للتأكد من التزام التجار والمحلات بالإعلان عن أسعار السلع التي تمس حياة المواطنين وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.