التوسع في افتتاح منافذ السلع «المواطن أولا» بالقاهرة بتخفيضات 30%

تواصل أجهزة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية تحت شعار «المواطن أولا»، حيث إقامة العديد من المعارض في الأسمرات والمقطم والبساتين والمعادى وحلوان والتبين والمعصرة والسيدة زينب، وجارٍ افتتاح المزيد من منافذ بالتبين ومصر القديمة وغيرها من الأحياء، حيث يتم تغطية كل الأحياء، خلال الأيام المقبلة، وتوفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.

إقبال المواطنين على المنافذ

وشهدت المنافذ إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على تلك المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنّه يتم توفير كل المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، منها السكر والزيت واللحوم والخضروات والفاكهة كما تشهد تلك المعارض إقبالا كبيرا، في إطار خطة الدولة لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار، حيث يتم التركيز على الأحياء الأكثر احتياجا.

منع التلاعب واحتكار السلع

وأشارت إلى أنه نسب التخفيض للسلع تصل لـ30% عن مثيلاتها في السوق، مؤكدة أنّ المعارض مستمرة، وجار العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، واستمرار طرح السلع في تلك المعارض بالسعر المناسب للجمهور والمعارض مستمرة تحت أمر المواطن في أي وقت؛ لتخفيف الأعباء والحد من أي محاولات احتكار أو تلاعب بالسلع.

وأوضحت ان هناك متابعة مستمرة من فريق العمل بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة كافة تجهيزات المنافذ الذي سيتم افتتاحها قريبا ومنها منفذ الروضة ومحطة مترو الزهراء بنطاق حي مصرالقديمة ومنفذ جديد بالتبين إلى جانب متابعة إمداد المنافذ بالسلع الغذائية والمنتجات الإستراتيجية بكل المنافذ التي تم افتتاحها ومنها منفذ المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين، ومنافذ ميدان العرب والحرية بالمعادي وشارع محمد سيد أحمد بحي حلوان وغيرها؛ لتحقيق عنصر الاستدامة ومنع احتكار السلع والمنتجات الغذائية وضبط حالة السوق نظرا لمتابعة الالتزام بقائمة الأسعار الاسترشادية.