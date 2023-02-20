حالة الطقس المتوقعة في الأيام المقبلة.. شبورة وارتفاع درجات الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الاستقرار في حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تترتفع درجات الحرارة بين 2 و3 درجات على أنحاء الجمهورية كافة، بسبب تأثير الرياح الشمالية الغربية والشرقية الحارة الآتية من المناطق الصحراوية.

حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ستشهد استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الأرصاد، أنّ الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات النهار، وباردًا خلال ساعات الليل على جميع أنحاء الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد حيث يسود طقس دافئ، ولا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 20 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 22 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 23 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 24 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.