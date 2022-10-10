«العمدة» يجمع زينة ومحمد رمضان لأول مرة في دراما رمضان 2023

تشارك الفنانة زينة، في مسلسل «العمدة» أمام الفنان محمد رمضان، الذي بدأ تصويره الأسبوع الماضي، للعرض في رمضان 2023، في أول تعاون فني بينهما.

تفاصيل مسلسل العمدة

مسلسل «العمدة» تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، ومي كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

زينة تنتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»

وتنتظر زينة عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، الذي انتهت من تصويره مؤخرا، ويشارك في بطولته ليلى علوي، ومحسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبدالرحيم حسن، تأليف وإخراج محمد أمين.

أحداث فيلم «التاريخ السري لكوثر»

تدور أحداث فيلم «التاريخ السري لكوثر» حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.