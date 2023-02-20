أعراض وأسباب الحمل خارج الرحم.. حالة طورئ تسبب مشاكل صحية للمرأة

في أوقات كثيرة يحدث الحمل خارج الرحم، مسببا للمرأة مشاكل كبيرة تؤثر على صحتها، حيث يشكل خطرًا كبيرًا على حياتها، في حال عدم اكتشافه مبكرا، فمع نمو الجنين وزيادة حجمه يسبب انفجاراً مفاجئاً لقناة فالوب.

ما هو الحمل خارج الرحم وكيفية التعامل معه؟

الدكتور محمد تمزار، أخصائي النساء والتوليد وعضو الجمعية الأوربية للمناظير الجراحية، أكد أن المكان الطبيعي لحدوث الحمل يكون في الجزء العلوي من تجويف الرحم، وأي حمل في أي موضع آخر يطلق عليه حمل خارج الرحم، موضحًا أن أكثر نسبة حدوث حمل خارج الرحم تكون في الأنبوبة، وقد يكون على المبيض، أو داخل جرح القيصرية القديم، مشيرًا إلى أن هذا النوع الأخير أصبح منتشرًا بسبب الولادات القيصرية المتكررة.

أعراض الحمل خارج الرحم ومتى تظهر؟

تصنف حالات الحمل خارج الرحم بحالات طوارئ، لأن هذا النوع من الحمل قد يتسبب في انفجار الأنبوبة مؤديا إلى نزيف داخلي، وتكون الحالة في وضع طوارئ لابد من إنقاذها بسرعة، لذا أوضح الطبيب أنه في الزيارة الأولى لمتابعة الحمل لابد أن التأكد بـ«السونار» من أن الحمل داخل لرحم، فالمتابعة الدقيقة في البداية مهمة وضرورية لتأكد من أن «كيس الحمل» داخل تجويف الرحم: «ما ينفعش الست تتفاجئ بالحمل وتروح للدكتور بعد شهرين.. لازم متابعة من أول ما تعرف».

وهناك أعراض واضحة يمكن من خلالها اكتشاف الحمل خارج الرحم من بينها:

- ألم حاد ومستمر في البطن من جانب واحد.

- ألم في القولون.

- ألم عند التبول أو الإخراج عند بعض النساء.

- الدوخة أو الإغماء.

- ضغط في منطقة الشرج.

- الإسهال والقيء وهي أعراض مشابهة للأعراض التي تظهر مع أمراض الجهاز الهضمي.

- نزيف مهبلي خفيف أو شديد، ويختلف عن نزيف الدورة الشهرية العادية، حيث أنه غالباً ما يبدأ ويتوقف في فترة قصيرة، ويمكن أن يكون أحمر أو داكن اللون.

أسباب الحمل خارج الرحم

يحدث الحمل خارج الرحم لعدة أسباب أوضحها الدكتور محمد تمزار، من بينها تلف الأنبوبة أو التصاقها أو عدم كفاءة وجود الأهداب الداخلية للأنبوبة وعدم قدرتها على تحريك الجنين من مكان حدوث الإخصاب إلى داخل تجويف: «الجنين المخصب من الأنبوبة إلى تجويف الرحم خلال 7 أيام»، وفي حال حدوث أي مشكلة يحدث الحمل في الأنبوبة، وهي ليست مهيئة لذلك ومع زيادة حجم الحمل تكون الأنبوبة معرضة للانفجار.

كيف أعرف أن الحمل خارج الرحم؟

أوضح أخصائي النساء والتوليد وعضو الجمعية الأوربية للمناظير الجراحية، أنه في حالة الحمل خارج الرحم الأمر لا تكون على ما يرام لدي المرأة الحامل، فحينها يكون الحمل حينها مصحوبًا بألم شديد في الجانب الأيمن أو الأيسر، بشكل لا تستطيع معه المرأة الحامل وضع يدها على بطنها، لا فتا أنه في هذه الحالة لا بد التفريق بينها وبين «الزايدة»، لتفادي حدوث أي مشاكل.

كم يستمر الحمل خارج الرحم؟

وبشأن استمرار الحمل خارج الرحم، أخصائي النساء والتوليد أوضح أن حجم «كيس الحمل» يحدد عمر الجنين في الأنبوبة، لا فتًا إلى أنه في العادي لا يزيد عن 7 أسابيع، لذا من الضروري المتابعة الرقمية للحمل لأهميتها في تشخيص مكان الحمل مع بداية ظهور الكيس أو قبله لمنع حدوث مشكلة محتملة، فمع أول زيارة لمتابعة الحمل يقوم الطبيب بتحديد عمر الجنين بالضبط للاطمئنان على موضوع كيس الحمل داخل تجويف الرحم.

علاج الحمل خارج الرحم

ووفق الطبيب فيتم علاج الحمل خارج الرحم دون جراحة عندما يتم الكشف عنه في المراحل المُبكرة، وعندما لا تزال مستويات هرمون الحمل «موجهة الغدد التناسلية المشيمية» منخفض أي لم يحدث أي مشكلات لقناة فالوب، في هذه الحالة يقترح الطبيب دواء لوقف نمو الخلايا وإعادة امتصاص الحمل الذي حدث خارج الرحم عبر الجسم نفسه مع الحفاظ على قناة فالوب دون أي ضر.