طريقة استخدام حاسبة الحمل بالأسابيع والشهور.. «اعرفي موعد الولادة»

حالة من البهجة والفرح، تسيطر على السيدات عند علمهن بخبر حملهن، منهن من يحسب فترة الحمل بشكل صحيح، وآخريات يخطئن بسبب الحماس والشوق لاستقبال الطفل خاصة إذا كان الأول، وتعرض «الوطن» في التقرير التالي حاسبة الحمل لمعرفة موعد الولادة المتوقع بشكل صحيح.

مدة الحمل تستمر 40 أسبوعًا

وقال الدكتور حسام الشينوفي، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن مدة الحمل تستمر 40 أسبوعا، ويمكن استخدام حاسبة الحمل لمعرفة التواريخ الصحيحة، لأنه يبدأ من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، حتى إذا لم يحدث الحمل خلال أسبوعين، لأنه «عادةً يتأخر نمو الجنين أسبوعين عن تاريخ الحمل».

شروط إتمام حاسبة الحمل الصحيحة

وتابع «الشينوفي» خلال حديثه مع «الوطن»، أنه لاستخراج نتيجة صحيحة من حاسبة الحمل، هناك عدة شروط، وهي انتظام فترة الدورة الشهرية وبالتحديد آخر 3 دورات «جاءوا في نفس المعاد»، وعدم تناول حبوب منع الحمل قبل حدوث الحمل المراد حاسبة مدته، فضلًا عن عدم حدوث نزيف في أول الحمل، وذلك لاعتماد المعاد المحدد.

حاسبة الحمل بالأشهر

وأضاف أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن حاسبة الحمل بالأشهر، تتم عن طريق الثقافة المتعارف عليها أن مدة الحمل 9 شهور، لكن حساب الحمل بالأشهر ليس دقيق، خاصة أن مدة الحمل هي 40 أسبوعا، وذلك يتجاوز الـ9 أشهر.

حاسبة الحمل الأمريكية

أما بالنسبة حاسبة الحمل الأمريكية لمعرفة موعد الولادة، فأشار إلى أنها عبارة عن برنامج «أبليكشن»، وتتم عن طريق إدخال أول يوم من آخر دورة شهرية، ومن خلالها معرفة جميع ما يتعلق بالحمل، وتحديد معاد لنهاية الـ40 أسبوعا.

حاسبة الحمل بالأسابيع

وأوضح حسام الشينوفي، أن حاسبة الحمل بالأسابيع، تتم من بداية أول يوم لأخر دورة شهرية، كما انه يتم حساب مدة الحمل عن طريق السونار حتى تصل الفترة إلى 20 أسبوعا، وذلك لأنه يكون ادق وسيلة خلال هذه الفترة، لتحديد نهاية الـ40 أسبوع، ومن بعد انتهاء الـ20 أسبوع لا يستخدم السونار لعدم دقته في تحديد الميعاد كما يجب.

فائدة حاسبة الحمل لدى السيدات والأطباء

وأكد أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن حاسبة الحمل تمثل فائدة كبرى للسيدة الحامل، وذلك لأنها تدرك متى يتم انتهاء الـ40 أسبوع الخاصة بالحمل، كما أن لها فائدة بالنسبة للأطباء المسؤلة عن التوليد، في معرفة موعد ولادة الطفل دون أن يكون في مرحلة خطرة، كما أنه عند انتهاء مدة الـ40 أسبوعا للحمل، ولم تلد السيدة يبدأ الأطباء في إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة المشكلة ويتم التعامل معها ومواجهتها.