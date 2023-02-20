كتب تطوير الذات.. ثقف نفسك وواجه صعاب الحياة

تتصدر كتب التنمية البشرية قائمة الأكثر مُبيعًا دائمًا، وهي من الكتب التي يقرأها الملايين حول العالم وتتصدر اهتماماتهم، ليستفيد منها الفرد في حياته ولتطبيق ما كتبه أطباء الصحة النفسية وخبراء التنمية البشرية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات النجاح لدى الفرد، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، تصدرت كانت كتب تطوير الذات ضمن الأكثر إقبالًا.

أفضل كتب تطوير الذات

وتستعرض «الوطن»، أفضل 10 كتب لتطوير الذات خلال عام 2023، بحسب أيمن تاج الدين، خبير التنمية البشرية:

بهجة الحياة البسيطة لفرانسين جاي

كتاب بهجة الحياة البسيطة لفرانسين جاي، المخصص للتخلص من الفوضى ولتنظيم الوقت والبساطة في العيش، ويحتوي على خطوات بسيطة لفهم محتواه، ويحتوي على طرق النجاح.

وكتاب «بهجة الحياة البسيطة» يحتوي على طرق التخلص من الكراكيب ولتنظيم المكان الذي نعيش فيه، والكتاب طريقة مثالية إلى حياة أكثر بساطة وهدوءًا، ويمكن تنزليه وقراءته عبر الإنترنت.

السعادة الواقعية لشريف عرفة

كتاب «السعادة الواقعية.. إضاءة الجانب المظلم من الحياة» لشريف عرفة صدر حديثًا خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، ويتناول الكتاب السعادة وسط صعاب الحياة، من خلال الحديث عن السعادة السلبية والأوهام الإيجابية ومشكلات الحياة، وذلك بطريقة مُسلية باستخدام الرسوم الكاريكاتورية والحكايات الحقيقية التي يرويها شريف عرفة.

كتاب قوة الإرادة

صدر كتاب «قوة الإرادة.. إعادة اكتشاف أعظم قوة بشرية»، وهو من كتب تطوير الذات للأمريكييان روي باوميستر وجون تيرني، وهو من قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، وتم ترجمته إلى اللغة العربية هذا العام بمعرض الكتاب بواسطة المترجم نبيل باسيليوس وجورج نبيل.

كتب تطوير الذات.. وسع مداك

كتاب «وسع مداك: لماذا ينجح أصحاب المعارف العمومية في عالم يزداد ميلًا إلا التخصص»، تم عرضه بمعرض الكتاب 2023، وهو كتاب لديفيد إبستين ضمن كتب تطوير الذات، وتم ترجمته إلى اللغة العربية للمترجم الحارث النبهان، وصدر حديثًا بالمعرض.

العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن آر كوفي

ومن بين كتب تطوير الذات، جاء كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية للكاتب ستيفن آر كوفي، هو أكثر الكتب مُبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية وبيعت منه أكثر من 15 مليون نسخة وتمت ترجمته إلى 38 لغة، ويعرض فيه معالجات شاملة وواضحة لحل المشاكل الشخصية والمهنية، ويحتوي على الطبيعة البشرية وكيفية معرفة الفرد نفسه وقراءتها بشكل صحيح، وهو من أشهر كتب تطوير الذات.

لأ بطعم الفلامنكو لمحمد طه

أبرز وأشهر كتب الدكتور محمد طه، وهو كتاب لتطوير الذات ومعرفة شخصيتك الداخلية وشخصية الآخرين.

الخروج عن النص لمحمد طه

كتاب الخروج عن النص من كتب تطوير الذات للدكتور محمد طه، وهو متوفر عبر خاصية PDF، حيث يساعدك على التغيير وقراءة حياتك بشكل أفضل والخروج عن النص، حسب قول الكاتب.

فن اللامبالاة لمارك مانسون

كتاب فن اللامبالا لمارك مانسون، أشهر كتب تطوير الذات والتنمية البشرية، إذ يتحدث عن أن الانسان لا يجب بالضرورة أن يكون إيجابيًا وأن مفتاح إلى القوة والسعادة في طريقة التعامل مع الشدائد والصعوبات، ويتناول الكتاب كيفية مواجهة عقبات حياة الفرد بطريقة منطقية.

كتب تطوير الذات.. التغيير للأفضل

التغيير للأفضل أحد كتب تطوير الذات لعام 2023، ويضم الكتاب خلاصة 21 كتابًا من أبرز وأهم كتب تطوير الذات والتنمية البشرية، كل فصل فيه يخاطب جانبًا من جوانب شخصية الإنسان، ويساعد على التغيير، وتعظيم نقاط قوتك، ومواكبة تغييرات الحياة، وتكتسب عادات الأشخاص الأكثر فاعلية ونجاحًا.

ثق بنفسك وانطلق لهارييت جريفي

كتاب ثق بنفسك وانطلق لهارييت جريفي، وهو كتاب مليء بالنصائح والأفكار، يقدم المهارات والوسائل التي تساعدك على بناء ثقتك بنفسك.

كتب تطوير الذات المسموعة

من أبرز كتب تطوير الذات والتنمية البشرية المسموعة التي يمكن الاستماع إليها أثناء استقلال المواصلات هي كتب متوفرة عبر تطبيق الصوتيات «Soundcloud»، وأحيانًا أيضًا يمكن الاستماع إلى ملخص الكتب، وذلك من خلال البحث عن كتب تطوير الذات المسموعة والاستماع إليها عبر التطبيقات المختلفة أو تنزليها من مواقع الكتب المتنوعة.