شروط ومزايا الاشتراك في دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية.. رسوم رمزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الدورة الثالثة المدعمة في مجال الإنقاذ والإسعافات الأولية للطلبة والخريجين، ضمن مبادرة (مصر بلاغرقي).

وتطلق تلك الدورة الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن تنظيم الدورة الثالثة من دورات الإنقاذ والإسعافات الأولية وإعداد معلم السباحة المدعمة للطلبة والخريجين.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية

تنطلق الدورة يوم الجمعة الموافق 24 فبراير الجاري.

شروط الالتحاق بالدورة

تقديم 3 صورة شخصية حديثة.

2 صورة بطاقة سارية.

شهادة صحية للتأكد من عدم وجود أي أمراض صحية عامة تعيق ممارسة النشاط الرياضي.

حضور الاختبار المبدئي لتحديد المستوي بعد ملء استمارة الاشتراك بقيمة (100) مائة جنيها ً فقط لا غير.

في حالة نجاح المتقدم في الاختبار المبدئي يتم استكمال إجراءات الحجز بدفع مبلغ وقدرة (1000) ألف جنيهاً على رقم حساب (100027052667) لدي البنك التجاري الدولي (CIB) والخاص بالمركز الاوليمبي بالمعادي أو الدفع بخزينة المركز واحضار أصل اذن الدفع .

مزايا الاشتراك

يحصل الدارس على كارنيه وشهادة معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالإضافة إلى كتيب البرنامج، ويتم تدريبه وإعداده لسوق العمل في مجالات الإنقاذ.

تهدف هذه الدورات إلي تفعيل المبادرة الرئاسية مصر بلا غرقى، بالإضافة إلى نشر ثقافة تأمين المسطحات المائية واتباع إجراءات السلامة والوقاية.