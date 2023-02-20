السجن المشدد 15 عاما غيابيا لشخص بتهمة التعدي على زوجته في المحلة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، اليوم، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، بتهمة احتجاز زوجته وتعذيبها جسديا ونفسيا لفترات طويلة باستخدام خرطوم الدش.

جاء الحكم على الزوج غيابيا، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، بعد تداول أوراق القضية بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، بعد أن قدم محامي المجني عليها صورا فوتوغرافية بآثار التعذيب التي لحقت بالمجني عليها.

إحالة أوراق القضية

كانت النيابة العامة أحالت اوراق القضية إلى المحكمة المختصة، بعد انتهاء التحقيقات في بلاغ تقدمت به زوجة حاصلة على بكالوريوس آثار، تتهم فيه زوجها باحتجازها وتعذيبها، مستخدما خرطوم دش داخل شقة الزوجية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، بدعوى أنها حرية شخصية وأنه قام بارتكاب تلك الجرائم في حق زوجته، وتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تعود أحداث الواقعة بعد تلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية، بلاغا من سيدة تدعى «ن.ع.ا» وتبلغ من العمر 28 عاما، ومقيمة بشارع نعمان الأعصر بدائرة القسم، تتهم فيه زوجها «ا. ا. ا»، حاصل على مؤهل جامعي، بالتعدي عليها لفظيا وجسديا، مستخدماً خرطوم دش وحجزها داخل شقة الزوجية.

وتم ضبط المتهم، وبإحالته إلى النيابة العامة، قررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وبعد استيفاء الأوراق، قررت إحالته إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم بشأنه.