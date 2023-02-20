«حياة كريمة» تنفذ 13 مشروعا لتطوير قرى الدقهلية.. تكلفتها 70 مليون جنيه

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير ودعم الريف المصري، وذلك من خلال الاهتمام بتطوير العديد من أوجه الحياة في القرى والنجوع البسيطة، وشهدت محافظة الدقهلية، طفرة في مشاريع مبادرة «حياة كريمة»، ونظرًا لكونها من المحافظات الزراعية، اهتمت المبادرة بهذا القطاع وتطويره.

تطوير الأراضي الزراعية

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على تطبيق منظومة الري الحديث في المحافظة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة والمحافظة، وبذلك تكون الدقهلية من أولى المحافظات التي تطبق نظام الري الحديث، حيث تم إنشاء الصوب الزراعية وزراعة الخضروات المختلفة التي تعتمد بشكل كبير على الري بالتنقيط، وبهذا يتم توفير المياه بشكل كبير، بالتالي زيادة معدل الإنتاج، وقد وصل عدد الأراضي التي تم تحويلها إلى الري الحديث إلى حوالي 19 ألفًا و835 فدانًا.

مشاريع حياة كريمة في قطاعي التعليم والخدمي

كما اهتمت المبادرة بإنشاء وصيانة العديد من الكباري، والحوائط الخرسانية أمام الترع، وتم الانتهاء من إنشاء 13 مشروعًا استثماريًا في قطاع الري، بتكلفة وصلت إلى 70.5 مليون جنيه، وجاري العمل حاليًا على تنفيذ 12 مشروعًا استثماريًا بقيمة تصل إلى 141 مليون جنيه، وذلك بالتعاون بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ووزارة الري.

ولم تنته مشاريع «حياة كريمة» في محافظة الدقهلية إلى هذا الحد، حيث عملت على تنفيذ مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 100%، وأيضا أنشأت مدرسة الحصص الإعدادية، وعلى الصعيد الخدمي، انتهت المبادرة من إنشاء مجمع خدمات المواطنين الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على الأهالي.