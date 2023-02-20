محافظ القاهرة يفتتح 3 منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 3 منافذ جديدة من بينها منفذين بمنطقتي أثر النبي وميدان الباشا بحي مصر القديمة، ومعرض بحي البساتين بجوار شركة الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا.

استهداف تشغيل 100 منفذ

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة انتهت حتى الآن من إقامة أكثر من 80 منفذًا ثابتًا ومتحركًا ضمن خطتها لإقامة أكثر من 100 منفذ جديد بجميع أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وتضم المنافذ التي تقيمها محافظة القاهرة، جميع السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

منافذ أهلا رمضان

وأكد محافظ القاهرة، أن إقامة هذه المنافذ تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة القاهرة تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تصل لـ30%.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بجميع مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

ورافق المحافظ في جولته، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.