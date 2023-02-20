مصرع موظف في تصادم ميكروباص و«موتوسيكل» بالمحلة

لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، إثر تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية «موتوسيكل» بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع شخص

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المحلة، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شخص نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية «موتوسيكل»، بمنطقة الشعبية بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «محمد. ا. ر. د»، ويبلغ من العمر 53 عاما، مقيم بقرية ميت الليت هاشم بمركز المحلة، ويعمل موظف، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية «موتوسيكل»، بمنطقة الشعبية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

رفع آثار الحادث

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.