اعرف فريق عمل ألبوم الفنانة إليسا الجديد بعد طرح أغنية «قسمتي»

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أغنية جديدة من ألبومها، المقرر طرحه خلال العام الحالي، بعد أن قدمت مؤخرا أغنية «قسمتي» في حفلها بمهرجان «هلا الكويت».

وعلمت «الوطن» أن فريق عمل ألبوم إليسا يتضمن عدد كبير من الفنانين المصريين، على رأسهم الشعراء أيمن بهجت قمر وأسامة مصطفى وبهاء الدين محمد، ومن الملحنين محمد يحيى ومحمد رحيم.

أغنية إليسا الجديدة «قسمتي» تقول كلماتها: «قسمتي وبختي وحلالي، رزق كان متشال وجالي، فرحة حبك خلهالي فرحتين.. فرحتين».

إليسا طرحت أغنيتي «من أول دقيقة» و«أنا وبس»

كانت إليسا قد طرحت مؤخرا أغنية «أنا وبس» من ألبومها، وهي ثاني أغنيات ألبوم إليسا الجديد، من كلمات أحمد ماضي والحان زياد برجي، ومن قبل كانت قد طرحت أغنية «من أول دقيقة» مع الفنان المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت «التريند» في العديد من الدول العربية والأجنبية وتخطت الأغنية حتى الآن حاجز 300 مليون مشاهدة.