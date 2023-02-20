اللحظات الأخيرة في حياة طبيب توفي أثناء عمله بالشرقية.. «كان بيعمل عملية ولادة»

ودّع مستشفى الزنانيري بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، طبيبا ماهرا من طاقم العمل، كان داخل غرفة العمليات يجري عملية ولادة لإحدى السيدات، وذلك إثر إصابته بسكتة قلبية بعد الانتهاء من عملية ولادة قيصرية بالمستشفى.

وفاة طبيب أثناء عمله

وشيع المئات من أهالي قرية صدقا بتمى الأمديد بالدقهلية جنازة الدكتور السيد أحمد عبد العاطي، طبيب تخصص النساء والتوليد، اليوم في مشهد مهيب، وبكلمات حملت العرفان والامتنان لإنسانيته في مساعدة المرضى وأخلاقه الحميدة، مؤكدين أنه رحل تاركا إرثا من السيرة الطيبة.

وقال سعيد الشتري، من أهالي قرية الطبيب الذي توفى فجأة أثناء عمله بسكتة قلبية، إن الجميع أصابه حالة ذهول وصدمة لوفاته، لافتا إلى أن الطبيب من أهالي قرية صدقا بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، كما كان له عيادة بالقرية إلى جانب عمله بمحافظة الشرقية، مؤكدا على دماثة خلقه ومساعدته للحالات من المرضى ودعم غير القادرين ماديا، وكان دائم فعل الخير.

وتابع الشتري حديثه: «أن الطبيب شاب في مقتبل العمر، وأب لطفلين، وكان يعمل بمستشفى الزنانيري بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية»، لافتا إلى أنهم تفاجاؤا بخبر وفاته وكانت صدمة لهم، إذ لم يعان مرضا وكان بحالة جيدة، معلقا: «راح المستشفى وكانت في سيدة بتولد قيصري ولّدها ومات أثناء العمل، ربنا يجعله شهيد».

الطبيب كان محبا للقرآن وأهله

وأضاف أن الطبيب الفقيد كان يتمتع بالأخلاق الحميدة وفاعلا للخير والصدقات، وكان محبا للقرآن، مشيرا إلى أن آخر موقف جمعهما كان في عزاء بالقرية، والتقط صورة تذكارية مع قارئ القرآن الشيخ الطاروطي، إذ كان محبا لأهل القرآن، حسب حديثه لـ«الوطن».

الأهالي تدعو للطبيب الفقيد

وذكر محمد السيد من أهالي قرية الطبيب، أن الحزن أصاب أهالي القرية لوفاة الطبيب ابن قريتهم أثناء عمله بالمستشفى، لافتا إلى تشييع جنازته إلى مثواه الآخير مساء اليوم، داعيا له بالعفو والرحمة راجيا الدعاء له بالثبات عند السؤال وأن يعوض الله ذويه.

وكيل وزارة الصحة ينعى الطبيب

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، نعى في بيان رسمي، الدكتور السيد أحمد عبد العاطي، طبيب النساء والتوليد، والذي رحل أثناء أداء عمله في مستشفى الزنانيري بمركز أولاد صقر، راجيا الله بالرحمة والمغفرة، معزيا أهل الفقيد وزملائه ومعارفه.