إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص مساء اليوم، في تصادم سيارة نقل مع أخرى أجرة 7 راكب أمام قسم شرطة الجنوب بطريق بورسعيد الإسماعيلية، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف، 5 مصابين بينهم 2 إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهما سامح فاروق محمد رمضان، 36 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد السيد عبد اللطيف بكسور وجروح متفرقة بالجسم، كما تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة نقل اصطدمت مع أخرى أجرة السويس 7 راكب، أمام قسم شرطة الجنوب بطريق بورسعيد إسماعيلية.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، فيما انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجار التحفظ على السيارتين بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.