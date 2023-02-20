أسماء 12 مصابا في تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط الغربي

أسفر حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارتي ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية أبو صير، في المسافة بين محافظتي بني سويف والفيوم، عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.

أسماء المصابين في حادث طريق أسيوط الغربي

وتبين أن المصابين في الحادث هم محمد عبدالرحمن حسانين، 5 أعوام، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومينا عادل خليل، 40 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبد التواب كيلاني، 59 عامًا، باشتباه كسر بالجمجمة والذراع الأيمن، وأحمد عاطف نور، 19عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأبو الحسن عشري كامل، 58 عامًا، بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 7 سم، وحفني جمال حفني، 43 عامًا، بجرح بالرأس، واشتباه كسر بالركبة اليسرى، ورجب حسن عبدالرحمن، 65 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن سنوسي سلومة، 46 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وضياء عقل دياب، 59 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح بالجبهة 3 سم، وهبة سيد سلطان، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالرحمن حسانين، 7 أعوام، باشتباه مابعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية بواسطة 8 سيارات إسعاف.

مصرع اثنين وإصابة 12 في حادث تصادم

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارتي ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية أبوصير الملق التابعة لمركز الواسطى، حيث اسفر الحادث عن وفاة اثنين هما عزت أحمد خليفة، 19 عامًا، وفرج عبد الجواد سعيد، 55 عامًا، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.