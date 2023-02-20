الاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمر المانحين لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر 16 مارس

قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم، إن مؤتمر المانحين الدولي لمساعدة ضحايا زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري، سيعقد في 16 من شهر مارس المقبل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

مؤتمر المانحين

وأضاف بيلستروم أن مؤتمر المانحين سيتم تنظيمه من قبل المفوضية الأوروبية والحكومة السويدية التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسيتم عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل.

زلزال تركيا وسوريا المدمر

ويذكر أن زلزال تركيا وسوريا كانت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، واتبعه هزات أرضية وصلت إلى أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية، وارتفعت حصيلة القتلى إلى قرابة 47 ألف شخص، وإصابة أكثر من 108 آلاف آخرين في البلدين، فضلا عن عشرات آلاف المشردين وتدمير آلاف المباني والمنازل السكنية وعشرات من محطات توليد الكهرباء والغاز.

ويذكر أن زلزال شرق المتوسط هو أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، كما صنف أنه خامس الزلازل فتكاً في القرن الحادي والعشرين.