رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمر المانحين لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر 16 مارس

كتب:

أحمد عادل موسى
07:56 م | الإثنين 20 فبراير 2023
توبياس بيلستروم

توبياس بيلستروم

قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم، إن مؤتمر المانحين الدولي لمساعدة ضحايا زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري، سيعقد في 16 من شهر مارس المقبل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

مؤتمر المانحين

وأضاف بيلستروم أن مؤتمر المانحين سيتم تنظيمه من قبل المفوضية الأوروبية والحكومة السويدية التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسيتم عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل.

زلزال تركيا وسوريا المدمر

ويذكر أن زلزال تركيا وسوريا كانت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، واتبعه هزات أرضية وصلت إلى أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية، وارتفعت حصيلة القتلى إلى قرابة 47 ألف شخص، وإصابة أكثر من 108 آلاف آخرين في البلدين، فضلا عن عشرات آلاف المشردين وتدمير آلاف المباني والمنازل السكنية وعشرات من محطات توليد الكهرباء والغاز.

ويذكر أن زلزال شرق المتوسط هو أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، كما صنف أنه خامس الزلازل فتكاً في القرن الحادي والعشرين.

اقرأ المزيد:

الاتحاد الأوروبي: 30 ألف جندي أوكراني سيحصلون على تدريب كامل بنهاية العام

رويترز: الاتحاد الأوروبي يستعد لعقوبات تجارية جديدة ضد موسكو بـ11 مليار يورو

عاجل.. إنقاذ أكثر من 114 ألف شخص من تحت أنقاض زلزال تركيا

انهيار المقابر في عدة مناطق بسبب زلزال تركيا (صور)

قناة «القاهرة الإخبارية»: تكلفة إصلاح خسائر وأضر زلزال تركيا 78 مليار يورو

«التعاون الخليجي» والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية التضامن مع سوريا وتركيا
بقلم أحمد عادل موسى