رويترز: الاتحاد الأوروبي يستعد لعقوبات تجارية جديدة ضد موسكو بـ11 مليار يورو

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لتبني عقوبات جديدة ضد موسكو في الوقت الذي يتزامن مع مرور عام على الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

عقوبات بقيمة 11 مليار يورور

وتحدث دبلوماسيين في بروكسل بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن العقبات الجديدة المقترحة ستكون بقيمة 11 مليار يورور في التدفقات التجارية، وأن الحزمة من المؤكد أن تنتهي في الوقت المناسب للذكر السنوية الأولى للأزمة.

وقال آخر إن المحادثات إيجابية بشكل عام نسبيا، مع طرح بعض الأسئلة التقنية لتوضيحها قبل اجتماع آخر للسفراء، ربما يوم الثلاثاء المقبل، كما كانت هناك بعض المخاوف التي أثارتها بعض الدول الأعضاء حول متطلبات إعداد التقارير، وكيف ستعمل بالضبط وهل ستكون هناك عقوبات لعدم القيام بذلك وما إلى ذلك، إنها في الغالب اعتراف بأن هذه عملية معقدة.

الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى طرق إعادة بناء أوكرانيا

ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على التزامات إبلاغ جديدة للدول الأعضاء لتتبع الأصول الروسية بشكل أفضل في أوروبا، حيث يبحثون عن طرق لاستخدامها لتمويل إعادة بناء أوكرانيا.

وحدد الاتحاد الأوروبي حتى الآن حوالي 33.8 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي على أراضيه، وفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، مما يقدر بـ 300 مليار مجمدة خارج روسيا.

العقوبات تستهدف لتصعيب الأمور علي روسيا

وقال الاتحاد الأوروبي، إن مجموعته العاشرة من العقوبات التي تمت مناقشتها الآن مصممة لجعل تمويل الأزمة أكثر صعوبة، وتجويع روسيا للأجزاء اللازمة لبناء الأسلحة للجبهة.

وتستهدف الإجراءات، التي لا تزال تتطلب موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، 4 بنوك روسية أخرى، والواردات من روسيا، بما في ذلك المطاط، والصادرات إلى روسيا بما في ذلك المركبات الثقيلة، من بين أمور أخرى.