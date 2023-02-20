برتوكول تعاون بين مصر الخير والتضامن لتطوير 50 قاعة حضانة بالوادي الجديد

وقعت مؤسسة مصر الخير، اليوم، بروتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي؛ بهدف رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة 17 جمعية بمراكز الخارجة وباريس وبلاط والداخلة، وشهد توقيع البروتوكول حنان مجدي نائب المحافظ نيابة عن اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

توقيع البروتوكول

ووقع البروتوكول الدكتور صابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ومدير مديرية التضامن بالمحافظة محمد منير العديسي، وممثلي الجمعيات الأهلية، كما شهد توقيع البروتوكول محسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن، والدكتورة منال أحمد بالبرنامج القومي للطفولة، ومحمد فراج مدير مكتب مصر الخير بأسيوط والوادي الجديد والدكتور علاء صادق مدير المشروع بمصر الخير.

تطوير 50 قاعة بالخارجة

وقال الدكتور صابر حسن حسين، إن تنفيذ البرنامج يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية؛ ومنها الوادي الجديد.

وأشار إلى أن المؤسسة سبق وقامت بتطوير 50 قاعة داخل مركزي الخارجة وباريس بمشاركة 13 جمعية أهلية، وذلك في إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم، وتستهدف مؤسسة مصر الخير تطوير 250 قاعة طفولة في المرحلة الحالية من المشروع.

تطوير الحضانات

وأشار الدكتور علاء صادق مدير المشروع إلى أن تطوير الحضانات يشمل توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والتطوير الهندسي والإنشائي للحضانات من أعمال دهانات وأرضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء، وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب، ما يساعد في رفع نسب الالتحاق بالحضانات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تدريب المسيرات على أحدث الأساليب التربوية للتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العمرية وفق المنهج والمعايير المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي «البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة».

ويأتي ذلك استكمالا لما قامت به المؤسسة من أنشطة في مجال الطفولة المبكرة حيث قامت مصر الخير بتطوير 455 قاعة طفولة مبكرة في 9 محافظات لخدمة ما يقرب من 7250 طفلا.

وأشار محسن ناجي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي «البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة» يستهدف تطوير 550 قاعة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية في المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

بدوره، أكد محمد منير العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مصر الخير لاختيار وتأهيل الحضانات وتوفيق أوضاعها.

كما تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية المعتمدة من الوزارة التي سيتم تدريب المديرات والمعلمات/ الميسرات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعي.