محمد رمضان يروح لمسلسل «العمدة» بصورة جديدة من الكواليس

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد «العمدة» الذي يشارك من خلاله في البساق الرمضاني لعام 2023 بجانب عدد كبير من الفنانين، ويحرص دائما على الترويج له من خلال صفحاته الخاصة.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له من داخل كواليس مسلسل «العمدة» وهو يمسك بكوب من الشاي وعلق عليها، قائلا: «كلها 30 يوم بإذن الله وتشربوا الشاي بعد صلاة التراويح مع جعفر العمدة رمضان بيجمعنا».

محمد رمضان يروج لمسلسل العمدة

وتدور فكرة مسلسل العمدة حول شخصية جعفر الذي يجسدها الفنان محمد رمضان وهو متزوج من أكثر من سيدة، وخلال حلقات المسلسل تنطلق عجة أحداث فى حبكة درامية مميزة.

ويشارك في مسلسل «العمدة» عددا كبيرا من الفنانين منهم محمد رمضان وزينة ومنة فضالي ومى كساب وهالة صدقي وايمان العاصي ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وعلى الجانب الآخر، يستعد الفنان محمد رمضان للسينما بفيلم سينمائي جديد يحمل اسم على الزيرو، والذي يشارك فيه للمرة الأولى مع الفنانة نيللي كريم.