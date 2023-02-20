المتحدث باسم «الكهرباء» لقناة الحياة: مبادرة حياة كريمة حققت المساواة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شبكات نقل الكهرباء هي المسؤول الأول عن توصيل الكهرباء للأماكن البعيدة عن محطات الإنتاج، وتشمل الدلتا والقرى والصعيد وعدد كبير من الأماكن الأخرى غير القريبة من مركز المحافظة أو العاصمة.

حمزة: شبكات التوزيع تصل الكهرباء لمجموعة قريبة من القرى

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن شبكات توزيع الكهرباء تخص الكهرباء ذات الجهد المتوسط، وتقوم بإيصال الكهرباء إلى مجموعة قريبة من القرى.

حمزة: المشروعات التنموية الضخمة تحتاج للكهرباء

واستطرد: «مبادرة حياة كريمة بتهتم أن البنية التحتية والخدمات وكل ما يختص بالكهرباء يساوي ويوازي الخدمات الإلكترونية المقدمة لسكان العاصمة، وده يحقق العدالة الاجتماعية، وده تأثيره أن المستثمر بقي عنده ثقة يضخ استثماراته لأن الكهرباء مستقرة، والمشروعات التنموية الضخمة اللي بتتم على أرض مصر فمفيش تنمية دون وجود كهرباء».

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد من قبل على أن توفير وتأمين الكهرباء هي مسألة امن قومي، وأي تنمية أو استقرار في أي دولة فيجب أن يكون بها كهرباء كونه أحد العوامل الأساسية.