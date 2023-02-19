فصل الكهرباء عن 9 مناطق في سوهاج اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن 9 مناطق بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء أخميم وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 12 ونصف ظهرا لإجراء الصيانة الدورية اللازمة.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أماكن فصل التيار الكهربائي بمنطقة نادي أخميم الرياضي ومكتب بريد أخميم الرئيسي ومصانع أخميم الإنتاجية ومنطقة الشيخ مسلم وشارع بورسعيد وميدان الست عزيزة.

مواعيد قطع التيارالكهربائي

وأضافت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بفصل التيار الكهربائي اليوم الأحد لأعمال الصيانة الدورية على مغذي عرب مهدي بداية من الساعة 8 صباحا وحتي 12 ونصف ظهرا وحددت مواعيد قطع الكهرباء بمنطقة الأزهر بالكولة ومشروع الألبان بالديابات.

فصل التيار الكهربائي

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بقطع الكهرباء عن المنطقة الصناعية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا للصيانة.

توصيات قطع الكهرباء

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم بقضاء احتياجاتهم بخلاف فترة الإنقطاع وللمواطنين أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات بتوفير مغذي بديل فترة الانقطاع.