«مرفق الكهرباء» يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من انقطاع التيار بالبحيرة

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدخله الفوري للشكوى الواردة من أحد المشتركين يتضرر فيها من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي بالعقار الخاص به بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور إلى أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة توزيع كهرباء البحيرة المختصة تبين أن المنطقة محل الشكوى يتم تغذيتها من مغذي جهد متوسط نكلا العنب خروج موزع إيتاي البارود رقم 3.

عمل الصيانة اللازمة على شبكتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض للمنطقة محل الشكوى

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنه تم عمل الصيانة اللازمة على شبكتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض للمنطقة محل الشكوى عن طريق فريق الصيانة بالهندسة وتم تركيب منظم جهد على المغذي لتحسين الجهد إضافة إلى أنه تم قياس الجهد عند منزل الشاكي ووجد 212 فولت

إزالة أسباب الشكوى

وأشار الجهاز إلى أنه تم التواصل من قبل مسؤولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

طريقة إرسال المواطنين الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر المنشور عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدينة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، والبريد ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر»، رقم بريدي 11811 شارع صلاح سالم، والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، والاتصال على التليفون رقم 23421475 "داخلي"