«الوثائقية» تروي القصة كاملة

انطلقت مساء أمس «الوثائقية» أول قناة وثائقية مصرية، لتروى القصة كاملة للكثير من القضايا والأحداث التى شهدتها مصر بمختلف المجالات، سواء السياسية أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية، وتعرض أفلاماً عن الطبيعة والمناطق والشخصيات المصرية البارزة، إضافة إلى إنتاجات وأعمال أخرى حاصلة على جوائز.

وجاء انطلاق «الوثائقية» كأحدث مولود للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إيماناً منها بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته فى أعقاب التجربة المميزة التى قدّمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة، على مدار الأعوام الماضية.

«الدرينى»: اللون الوثائقى له جمهور كبير.. والقناة اللبنة التى يكتمل بها صرح الإعلام

وقال الكاتب الصحفى أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى، فى تصريحات أمس، إن الإنسان دائماً يكون فى احتياج إلى جميع أنواع المعرفة والفنون، من قنوات الدراما المتخصّصة، وقنوات الأخبار، إلى جانب اللون الوثائقى فهو لون له جمهور كبير وشعبية، وآن الأوان لكى يكتمل الصرح الإعلامى المصرى بهذه اللبنة.

وأضاف «الدرينى»: «انطلاق القناة بدأ منذ أربع سنوات فى الشركة المتحدة، تحت مسمى (الوحدة الوثائقية)، ثم تطور إلى (الوحدة الوثائقية للشركة المتحدة)، وكان مردود إنتاج الأفلام التى خرجت للنور طيباً ولافتاً، وكان طبيعياً أن يتطور إلى قناة الوثائقية»، لافتاً إلى أن «الوثائقية» انفردت بسلسلة من الحوارات مع الأمير المصرى الذى كان يحكم الحدود السورية، وكان صديقاً لأبى بكر البغدادى، وقصة القبض عليه.

وتابع: «عملنا فى قناة الوثائقية قائم على إنتاج أفلام تغطى احتياجات الشأن المصرى والعربى عموماً، بدءاً من الفنانين، والسياسيين، والمعارك، والحقب الزمنية، وبدأنا بأفلام وثائقية عن نجيب الريحانى، وهيكل، ويوسف إدريس، وصالح مرسى، لنوثّق من خلالهم حالة وفترة زمنية عبر سيرة كل شخص».

وأكد «الدرينى» أن الهدف الأكبر والأسمى هو التطرّق لصورة أكبر وكاملة عن حياة المصريين، سواء كان ما تقدمه القناة فيلماً وثائقياً فنياً، أو تاريخياً، أو عسكرياً، أو حتى عن الجاسوسية، وغيرها.

«سعيد»: سنقدم منتجاً مشتبكاً مع التاريخ والفن والرياضة والعلم والصناعة

من جانبه، قال المخرج شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية»، إنه على مدار الخطة السنوية الأولى من إنتاج القناة يجرى العمل على ملفات كثيرة، وكل ما يطمح إليه المشاهد سيجده مقدّماً فى القناة.

وأشار «سعيد»، فى تصريحات أمس، إلى أن مصر غنية بكوادرها ومبدعيها، ونوعية الفيلم تفرض على صناع العمل التكنيك المستخدم، ومن ثم فإن «الوثائقية» منفتحة على كل الخيارات التقنية والموضوعات، لافتاً إلى أن القناة ستقدم منتجاً وثائقياً مشتبكاً مع التاريخ والفن والرياضة والعلم والصناعة، والفيلم الوثائقى مشتبك مع كل هذه الروافد.

وتابع «سعيد»: «حريصون منذ اليوم الأول فى انطلاق القناة على أن يتم الاستحواذ على أفلام وثائقية حصلت على جوائز دولية من مهرجانات كبيرة، حيث إن المنتج المقدم قيم، كما أن القناة تتوجّه إلى المشاهد العربى والمصرى، وجذب الجمهور الوثائقى وعينات أخرى من الجمهور».

وأشار إلى أن فكرة القناة الوثائقية كانت منذ عام 2018 بالتقاسم مع الكاتب الصحفى أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى، مستطرداً: «نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية، عبر جرعة وثائقية من إنتاج القناة والشركة المتحدة، أو من خلال الأعمال خارج سور «المتحدة»، إضافة إلى أفلام عالمية حقّقت نجاحاً كبيراً فى العالم، وهناك أفلام من المملكة المتحدة ومن النمسا وسويسرا وحاصلة على جوائز تُعرض لأول مرة فى المجتمع العربى».