تعرف على أبطال مسلسل العمدة.. ينافس في السباق الرمضاني 2023

اقترب الفنان محمد رمضان من انتهاء تصوير مشاهده فى مسلسل العمدة المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2023، وهو العمل الذى يعود من خلاله للدراما مع المخرج محمد سامي.

مسلسل العمدة من بطولة هالة صدقي

مسلسل العمدة يضم ما يقرب من 100 ممثل ويعد أبرزهم محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي ومة فضالي ومي كساب ومنذر رياحنة وعصام السقا وأحمد فهميم وبيومي فؤاد وطارق الدسوقي وأحمد فتحي وفريدة سيف النصر وجوري بكر وسلوى عثمان ومجدي بدر وأحمد عبدالله

مسلسل العمدة يعرض فى شهر رمضان

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له من داخل كواليس مسلسل «العمدة» وهو يمسك بكوب من الشاي وعلق عليها، قائلا: «كلها 30 يوم بإذن الله وتشربوا الشاي بعد صلاة التراويح مع جعفر العمدة.. رمضان بيجمعنا».

يذكر أن مسلسل العمدة الذي سيعرض فى رمضان تدور فكرته حول شخصية جعفر الذي يجسدها الفنان محمد رمضان وهو متزوج من أكثر من سيدة، وخلال حلقات المسلسل تنطلق عجة أحداث فى حبكة درامية مميزة.