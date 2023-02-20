أحمد المسلماني: بريطانيا تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المملكة البريطانية تعاني منذ فترة من حالة من عدم الاستقرار السياسي، وكل المهتمين وجدوا الكثير من الزعماء البريطانيين الذين لم يكملوا لوقت طويل في مناصبهم كرؤساء لمجلس الوزراء.

المسلماني: ليز تراس مكثت في منصبها 45 يوما فقط

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديم برنامجه «الطبعة الأولى»، على فضائية «الحياة»، أن موقع «بي بي سي» قام بإجراء موضوع لطيف حمل اسم «الزعماء الذين حكموا قليلا.. نماذج من عدم الاستقرار السياسي» ليرد عن الانتقادات التي طالت زعيمة بريطانيا ليز تراس التي مكثت في الحكم 45 يوما فقط، وأكد التقرير أن أحد زعماء إيطاليا كان ضعيفا في مواجهة الفاشية ببلاده حتى ذهب لمقابلة هتلر واعتبر مؤيدا للنازية، ولم يمكث في منصبة سوى فترة وجيزة.

المسلماني: ابن الملك إيمانويل تنازل عن الملكية وزار الإسكندرية

واستطرد: «الملك إيمانويل هو من تنازل لابنه لكن ابنه لم يستطع الحفاظ على الملكية، ليتنازل عنها، وزار الإسكندرية في عام 1983 وسمي أحد الميادين على اسمه، وفي هذا الميدان انطلقت الكثير من المظاهرات المهمة في ثورة 30 يونيو 2013».