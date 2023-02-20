أحمد المسلماني يوضح أقصر الحكام وجودا في مناصبهم.. «أحدهم حكم ساعة»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن وزير الدعاية سيتف جوبلز الذي كان في حكومة أدولف هتلر بات زعيما لألمانيا النازية لمدة 24 ساعة فقط، قبل أن ينهي حياته بشكل جماعي مع زوجته وأولاده: «جوبلز حكم 24 ساعة فقط بعد أدولف هتلر».

الإطاحة برئيسة جنوب إفريقيا بعد 13 ساعة فقط

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، على فضائية «الحياة»، أنه في جنوب إفريقيا وقع الاختيار على وزيرة الاتصالات لتكون رئيسة للبلاد، ولكن لم يوافق البرلمان على هذا لاختيار ثم أطاح بها بعد مرور 13 ساعة فقط في رئاسة جنوب إفريقيا.

واستطرد: «الرئيس لاكورين في المكسيك عام 1913 كان رئيسا للمكسيك لمدة ساعة واحدة، وكان أقل شخص مكوثا في منصبة على الإطلاق طبقا لتقرير موقع بي بي سي الأخير كان يعود للويس التاسع عشر لما والده تنازل له عن الملك قعد على العرش 20 دقيقة، ثم تنازل لابن أخيه عن الملك».

عدم الاستقرار السياسي خطر على أي دولة

وأوضح أن مثل تلك القصة المثيرة بالرغم من طرافتها إلا أن بها درس مهم وهو أن وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي خطر على أي دولة، والتطور عندما ينعكس إلى تقلب وانهيار وتدهور يعد تحدي أساسي يواجه أي دولة.