تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. تغادر المستشفى خلال أيام

تواصل الفنانة سميحة أيوب تلقيها العلاج الخاص بها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا فى الفخذ بعد سقوطها فى منزلها وتعرضها لكسر تسبب لها فى وعكة صحية شديدة.

وكشف الدكتور شريف وديع الطبيب المعالج للفنانة سميحة أيوب فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وأصبحت أفضل.

الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب

وطمأن الدكتور شريف وديع، جمهور الفنانة سميحة أيوب قائلا بأنها ستغادر المستشفي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاطمئنان على حالتها الصحية بشكل كامل وستستكمل علاجها فى المنزل.

يذكر أن الفنانة سميحة أيوب كانت قد تعرضت مؤخرا للسقوط فى منزلها نتيجة اختلال فى التوازن مما تسبب فى حدوث كسر فى الفخذ وعلى الفور قرر الطبيب المعالج دخولها غرفة العمليات وبالفعل خضعت للعملية.

وتشارك الفنانة سميحة أيوب في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 بمسلسل حضرة العمدة مع عدد كبير من الفنانين منهم روبي وبسمة وصلاح عبد الله وأحمد بدير وعدد آخر من الفنانين.