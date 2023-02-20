محمد رمضان يكشف عن مقطع من أغنيته الجديدة «افتكروني مجنون»

كشف الفنان محمد رمضان عن مقطع من أغنيته الجديدة «افتكروني مجنون»، التي يقدمها مع مطرب برازيلي الشهير، وذلك من خلال فيديو شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وقال الفنان محمد رمضان في الفيديو: «عايز أسمعكم حتة من أغنيتي الجاية مع مطرب برازيلي، وبعدها عرض جزءا صغيرا من أغنيته الجديدة التي جاءت كلماتها كالتالي:

كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة

سبت البت في حيرة

حركة في لقطة خطيرة

معروف من يومي

حركاتي موفي موفي

في لقطة مثيرة

جيت عندكو ولعت حريقة

شوفت الصعب صنعت طريقة

ساعة الضرب قلوبنا جريئة

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل العمدة، الذي يقدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين؛ منهم هالة صدقي ومنة فضالي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب وبيومي فؤاد وفريدة سيف النصر وعصام السقا وأحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.