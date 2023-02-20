متخصص بعلوم الأرض لـ إيمان الحصري: توابع زلازل تركيا باتت أقوى

قال صخر النسور، المختص في علوم الأرض والجيولوجيا من الأردن، إن الزلازل الأرضية التي ضربت عددا من الدول، منذ قليل، تشير إلى أن الهزات الجديدة التي تعانيها بعض الدول قوتها عالية نسبيا عن المعتاد.

الهزات الارتدادية متناقصة في القوة

وأضاف «النسور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن الهزات الارتدادية دائما ما تكون متناقصة في القوة والعدد، إذ أن الدول التي تعرضت للزلزال تعرضت كذلك لما يزيد على 4 آلاف هزة ارتدادية أثبتت تلك النظرية.

النسور: لا يستطيع أحد أن يحكم على الزلزال الأخير

واستطرد: «بعض علماء الجيولوجيا تحدثوا عن أن الهزات الارتدادية قلت، ولكن لاحظنا في هذا المسار أن الزلزال الجديد الذي ضرب مدينة هاتاي التركية هو زلزال جديد وليس من ضمن الهزات الارتدادية التي عانتها المنطقة، وحتى الآن لا يستطيع أحد أن يحكم بأن هناك مزيدا من الهزات والزلازل المقبلة لأن الأمر مرهون بأمرين؛ أهمهما حركة الكتل الصخرية الضخمة».