مسؤولة بالصليب الأحمر لـ إيمان الحصري: جهود الإنقاذ في سوريا تسير بوتيرة بطيئة

قالت مي الصايغ، مسؤولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الزلزال الذي شهدته سوريا، مساء اليوم الاثنين، أدى إلى انهيار مبانٍ في حلب وطرطوس، وسقوط عدد من الجرحى، موضحة أن فرق الصليب الأحمر منتشرة على الأرض مع الهلال الأحمر السوري، من أجل تقييم الأوضاع، وعمل مسح مبدئي للأضرار.

جهود الإنقاذ في سوريا تسير بوتيرة بطيئة

ونفت «الصايغ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «دي إم سي»، إمكانية تأكيد عدد ضحايا الزلزال، إلا بعد مراجعة الفرق للأوضاع على الأرض، مشيرة إلى أن كل المعلومات المتداولة حاليًا لازالت أولية، مؤكدة أن جهود الإنقاذ في سوريا تسير بوتيرة بطيئة.

وأشارت إلى أن الهزات الارتدادية والزلازل التي تتعرض لها البلاد، تضع عبئًا أكبر على فرق البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية، فضلًا عن أن مواطني لبنان انتابتهم حالة من الهلع؛ بسبب الزلزال المسجل مساء اليوم، لافتة إلى أن المواطنين خرجوا إلى الشوارع؛ خوفًا من انهيار المباني السكنية.

المنطقة كلها تعيش تداعيات الزلزال

واستطردت: «المنطقة كلها تعيش تداعيات الزلزال من تركيا لسوريا ولبنان، الحال واحد بتلك المحنة، وتختلف الأضرار من منطقة لأخرى، لكن حجم الأضرار في سوريا أكبر».