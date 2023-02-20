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الدفاع المدني السوري: 130 مصابا في الزلزال الجديد حتى الآن

كتب:

عمرو حسني
11:02 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال سوريا

زلزال سوريا

كشف الدفاع المدني السوري، عن إصابة أكثر من 130 مدنيا حتى الآن في مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بكسور وإغماء وخوف وهلع نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء اليوم الاثنين، وأدى لانهيار عدد من الجدران والأبنية المتصدعة في المناطق التي ضربها الزلزال السابق.

تحرك فرق الإسعاف

وأضاف الدفاع المدني السوري بحسب موقع التغريدات القصيرة تويتر: «تعمل فرقنا على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، وتفقد القرى والبلدات المتضررة وإزالة الركام لفتح الطرقات أمام حركة المارة وسيارات الإسعاف».

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