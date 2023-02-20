أستاذ استشعار عن بعد لنشأت الديهي: الزلازل في تركيا قد تستمر فترة طويلة

قال هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إن تركيا شهدت عدة زلازل متتابعة على عدة أيام، وهذا قد يكون أحد توابع الزلزال الكبير خاصة أن هذه المنطقة نشطة جدًا زلزاليًا، وتحتوي على أربع ألواح أرضية متقابلة.

العسكري: بعض البنايات قد تتساقط بسبب الزلزال

وأضاف العسكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، أن الأبنية التي حدثت في تركيا خلال السنوات الأخيرة قد تكون لعبت دروًا في زيادة نشاط الزلزال، وهذا الأمر في حاجة إلى الدراسة، مشيرًا إلى أن بعض البنايات قد تتساقط بسبب الزلزال.

ولفت إلى أن نشاط الزلازل الفترة الأخيرة في تركيا قد يستمر فترة أطول، ولكنه لا يتمنى ذلك، لأن كم الزلازل التي حدث الفترة الأخيرة كبير، مشيرًا إلى أن أنقرة تعرضت لـ49 زلزالا بقوة تتراوح ما بين 2.5 لـ6.3 ريختر، وبعض الزلزال التي حدثت اليوم تصل لـ4.3 و4.5 و4.7 ريختر، وهذه الدرجات لا تعتبر قوية.

انحصار مياه البحر المتوسط لـ15 مترا

وأضاف أن الزلزال إذا حدث في منطقة تحتوي على كم كبير من المياه، فهذا قد يؤدي إلى وجود قوة زلزالية كبيرة، مشيرًا إلى أن المناطق الزلزالية معروفة، وهي التي تشهد حدوث زلازل كثيرة، لافتا إلى أن انحصار مياه البحر المتوسط لـ15 مترا داخل البحر مرتبط بحركة المد والجزر، وهذا الأمر قد يستغرق عدة ساعات، كما أن حركة انحصار البحر قد تحدث بسبب الزلزال، وقد يكون بداية لتسونامي.