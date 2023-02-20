السيطرة على حريق في مخزن بمستشفى المحلة دون خسائر بشرية

اندلع حريق هائل داخل مخزن جراكن المياه الخاصة بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى المحلة العام، وأتت النيران على محتوياته، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب حريق

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المحلة إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن خاص بجراكن مياه الغسيل الكلوي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على ألسنة اللهب

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى داخل المستشفى، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن النيران أتت على محتويات المخزن الخاص بجراكن مياه الغسيل الكلوي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وندب الأدلة الجنائية.