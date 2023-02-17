بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بانتخابه لفترة جديدة

هنأ البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، القس أندريه زكي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، للمرة الثانية، وقال في بيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، لتجديد قيادات الطائفة الإنجيلية الثقة فيهما، من خلال الانتخابات التي أجريت اليوم، كما نثمن علاقات المحبة الأخوية بين الكنيستين. ونصلي إلى الله القدير أن يبارك رسالتكم لما فيه الخير للمؤمنين».

انتخابات الطائفة الإنجيلية

وكان المجلس الإنجيلي العام أعلن اليوم، فوز الدكتور أندريه زكي، بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، للمرة الثانية، بالإجماع، وحصد 14 صوتا من 14 عضوا بالمجلس الملي الإنجيلي العام.

وفاز الدكتور القس جورج شاكر بمنصب نائب رئيس الطائفة، بإجماع أصوات أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام.

تهنئة الكنيسة الأرثوذكسية

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت بيانا لتهنئة الدكتور أندريه زكي، بتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما، للاستمرار فترة جديدة.