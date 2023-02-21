القوات الأوكرانية تستهدف «مقاطعة دونيتسك» بـ39 قذيفة من عيار 155 ملم

استهدفت القوات الأوكرانية، بـ 39 قذيفة من عيار 155 ملم في ساعتين و5 دقائق، «دونيتسك» و«ماكيفكا»و«ياسينوفاتايا» بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إلى جانب 3 مناطق «زابوريجيا-خيرسون-لوجانسك».

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الاثنين، على متن قطار إلى بولندا، قادما من أوكرانيا التي قام بزيارة غير معلنة لها.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي بيوتر فافجيك، إن بايدن، وصل إلى مدينة «جيشوف» البولندية، ثم يتوجه إلى العاصمة «وارسو»، حيث سيلتقي، اليوم الثلاثاء الرئيس البولندي أندجيه دودا.

مشاركة بايدن في الاجتماع مع زعماء الدول الـ9 في الجناح الشرقي لـ «الناتو»

وسيشارك بايدن، في الاجتماع مع زعماء الدول الـ9 في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، كما سيلقي الرئيس الأمريكي، خلال زيارته إلى بولندا، كلمة أمام «القصر الملكي الأثري» وسط العاصمة «وارسو».

وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس «الأمن القومي» بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال عشية زيارة جو بايدن، إلى بولندا، إن في خطاب بايدن سيتم الاستماع إلى رسائل ستلاقي صدى لدى الشعب الأمريكي والحلفاء ولدى شعب بولندا الذي عمل الكثير من أجل أوكرانيا، مضيفا: «أعتقد أنكم ستسمعون رسالة بايدن إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وكذلك للشعب الروسي.

من جانبه، سيصل رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب «الشيوعي» الصيني، وزير الخارجية السابق، «وانج يي»، في الأيام المقبلة إلى «موسكو» حاملا خطة للتسوية السلمية للأزمة الاوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.