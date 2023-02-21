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«الزراعة» لـ يوسف الحسيني: الزراعة التعاقدية للذرة والصويا ستلبي احتياجات الفلاح

كتب:

محمد عزالدين
04:41 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الدكتور محمد القرش

الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة بدأت تتجه لفكرة الزراعة التعاقدية والتوسع في زراعة الذرة والصويا محليا ما سيكون له مردود إيجابي الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المزارع.

الإفراج عن البضائع أسبوعيا

وأضاف «القرش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يجرى أسبوعيا الإفراج عن الشحنات والبضائع من الموانئ لتلبية احتياجات المواطنين، وجرى التنسيق مع المربين، وهناك اهتمام كبير من الدولة لدعم قطاع الإنتاج الداجني، والدولة تعمل في هذا القطاع بكل ما أوتيت من قوة.

وأشار إلى أن الدولة أفرجت عن 2.6 مليون طن منذ أكتوبر الماضي حتى آخر إفراج حدث من بينها 1.8 مليون طن ذرة، و779 ألف طن صويا بإجمالي 1.3 مليار دولار.

ولفت إلى أن الدولة شكَّلت لجاناً بكل الأطراف المعنية سواء البنك المركزي أو اتحاد منتجي الدواجن أو التموين أو جهاز حماية المستهلك إضافة لمجلس النواب كجهاز رقابي لمتابعة السوق والإفراجات والكميات التي تخرج ومدى توافرها في السوق.

مناشدة للمستوردين

وأشار إلى أن أي تلاعب يحدث من أي مستورد أمر غير مسموح به، مناشدا المستوردين بمراعاة ظروف الأزمة الدولية، وأنه يجب أن تدار الأمور بشكل تعاوني أكبر.

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