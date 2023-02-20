تراجع أسعار القطن عالميا لأدنى مستوى.. و«الزراعة الأمريكية»: بسبب الركود

انخفضت العقود الآجلة للقطن إلى أقل من 82 سنتًا للرطل (450 جرام)، مقتربة من أدنى مستوى لها في عامين تقريبًا عند 70 سنتًا في 31 أكتوبر، حيث استمرت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي في الظهور بالسوق.

توقعات وزارة الزراعة الأمريكية

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ضعف الاستهلاك العالمي في فبراير، إذ أدى انخفاض الطلب من إندونيسيا وباكستان والولايات المتحدة وفيتنام إلى تعويض الزيادة في استهلاك الصين.

في الوقت نفسه، رفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات مخزونات الولايات المتحدة النهائية لعام 2022/23 وتركت توقعات الإنتاج والصادرات دون تغيير في تقرير لشهر فبراير.

ورفعت شركة «CONAB» تقديرات إنتاجها من القطن البرازيلي بنسبة 19.2% لتصل إلى 13.97 مليون بالة.

أعلى سعر في التاريخ

تاريخيا، وصل القطن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227 في مارس 2011، فيما تتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس»، أنّ يتم تداول القطن عند 78.27 سنتا بنهاية الربع الجاري، كما تتوقع المنصة التداول عند 69.34 سنتا في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول العقود الآجلة للقطن في بورصتي نيويورك وشيكاغو التجارية، وتضم قائمة أكبر منتجي القطن كل من الصين والهند، تليها الولايات المتحدة وباكستان والبرازيل وأستراليا وأوزبكستان، وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للقطن (40% من إجمالي الصادرات).

وتسببت سياسات البنوك المركزية وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع الفائدة بمعدلات هي الأعلى منذ 4 عقود في زيادة الضغط على الأسواق نتيجة التشديد النقدي، والذي أدى بدوره إلى تعزيز مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وتسبب في الضغط على أسعار السلع والمنتجات الأساسية.