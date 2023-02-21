كوريا الجنوبية تسجل 11 ألفا و880 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 11 ألفا و880 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 30 مليونا و445 ألفا و775 حالة.

25 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج

وأشارت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن من بين إصابات فيروس كوورنا الجديدة 25 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت «وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن البلاد سجَّلت 8 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة إلى 33 ألفا و873 حالة وفاة.

وأمس الاثنين، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 4 آلاف و324 إصابة بفيروس كورونا بينها 13 حالة وافدة من الخارج، و9 وفيات.