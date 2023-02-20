ما الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الخضراء؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمنح للشخص ذوي الإعاقة فقط، وتكون ملزمة لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتساعد ذوي الهمم في الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون، مؤكدة أنه جرى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بثلاث ألوان محددة«الأزرق، الأخضر، الأورجواني»، ليدل كل لون منهم على درجة الإعاقة ونسبتها.

اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها، أن اللون الأزرق ببطاقة الخدمات المتكاملة يدل على الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، بينما اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، فيما يشير اللون الأرجواني لبطاقة الخدمات المتكاملة على أن الإعاقة بسيطة.

إعاقات المرحلة الثانية المتوسطة

وأوضحت أن الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة «الخضراء» هي الإعاقات المتوسطة المدرجة في المرحلة الثانية والمتمثلة فيما يلي:

- حالات الجزام.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو من الأطراف السفلية، ولا يعتبر بتر إصبع أو اثنين من اليدين أو القدمين إعاقة متوسطة.

- الإعاقات الحركية مثل ضمورالعضلات.

- حالات تيبس المفاصل المتوسط .

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمنح مميزات عديدة لحاملها مثل إمكانية الجمع بين معاشين، التخفيض علي وسائل النقل والمواصلات، التعيين لنسبة 5%؜ من عدد العاملين، الدمج في المدارس والجامعات.

كما يجرى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة، والإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومي مناسب، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، يحق لحاملها الكشف المجاني في المستشفيات.