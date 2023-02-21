ترامب: أستطيع حل الأزمة الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة فقط إذا أصبحت رئيسا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن استمرار الدعم المالي لأوكرانيا، يؤخر لحظة حل الأزمة، معربًا خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في «فلوريدا» جنوب شرق البلاد، عن ثقته في أنه يمكن حل الأزمة الروسية الأوكرانية كرئيس في غضون 24 ساعة فقط.

وشدد ترامب، على أن الأزمة الأوكرانية، يجب حلها على الفور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ترامب: سأتصل بـ بوتين وزيلينسكي لعقد اجتماع في حالة إعادة انتخابي

ووعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه في حالة إعادة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة، فإنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولديمير زيلينسكي في نفس الليلة لعقد اجتماع لحل الأزمة.

بدورها، نشرت وثيقة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا حتى 24 فبراير 2024.

معهد ألماني: أوكرانيا تلقت أقل من نصف المساعدة المالية

من جانبها، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن تحليل لـ«معهد كييل للاقتصاد العالمي» الألماني، أن أوكرانيا تلقت أقل من نصف المساعدة المالية التي وعدت بها الدول والمؤسسات الغربية.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية، تلقت بحلول ديسمبر 2022، 31 مليار يورو من أصل 64 مليار يورو تعهدت بها الدول الغربية بعد بدء الأزمة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا، إن بلادها ترى في مهمة الاتحاد الأوروبي المدنية بأرمينيا، خلفية جيوسياسية، بعيدا عن مصالح تطبيع حقيقي للعلاقات في القوقاز ومحاولة لإخراج «موسكو» من المنطقة وإضعاف دورها التاريخي كضامن رئيسي للأمن.

وأمس الاثنين، بدأ «الاتحاد الأوروبي»، أعمال بعثة مدنية في أرمينيا لمدة عامين، من شأنها أن الإسهام في تسوية الوضع مع أذربيجان.