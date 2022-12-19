استكمال محاكمة «مستريح البيتكوين» بتهمة النصب على 3 آلاف مواطن بعد قليل

تستكمل المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بعد قليل، محاكمة المتهم بالنصب على 3 آلاف مواطن والاستيلاء منهم على 200 مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين».

سماع المرافعة

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم لسماع المرافعة.

النصب على 3 آلاف مواطن

وأحالت النيابة العامة، المتهم في وقت سابق، إلى المحكمة المختصة، ووجّهت له تهمة النصب على 3 آلاف مواطن والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قُدرت قيمتها بـ200 مليون جنيه، بحجة توظيف أموالهم.

تجميع مبالغ مالية

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع مستريح البيتكوين و9 آخرين، ووجهت لجميعهم تهمة جمع مبالغ مالية من المواطنين عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم.

القدرة على توظيف الأموال

وأوهم مستريح البيتكوين وباقي المتهمين الـ9، المجني عليهم الذين وصل عددهم إلى 3 آلاف مواطن، بقدرتهم على استثمار أموالهم في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات، وذلك حسب التحريات التي أُجريت في القضية.