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«الأمم المتحدة»: مستعدون لتقديم دعم إضافي عقب زلزالي تركيا

كتب:

أ ش أ
09:18 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم دعم إضافي بعدما ضرب زلزالين جديدين ولاية هاتاي جنوب شرق تركيا.

وأضاف «جوتيريش»، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لاتزال أفكاري مع أهالي تركيا وسوريا وهم يواجهون تأثير الزلزالين الجديدين اللذين ضربا المنطقة».

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «أن فرق الأمم المتحدة على الأرض تقوم بتقييم الوضع، ونحن على استعداد لتقديم دعم إضافي وفقا للحاجة».

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