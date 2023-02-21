تشريح جثة فتاة للاشتباه في وفاتها جنائيا بالقاهرة

قررت النيابة العامة نقل جثة فتاة بمنطقة السيدة زينب إلى مشرحة زينهم، وانتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية بسبب الاشتباه في وفاتها جنائيًا، ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن بعد انتهاء التشريح.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب إخطارًا من مستشفى الدمرداش بوصول فتاة في حاله إعياء شديدة، ووفاتها أثناء إسعافها داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، كما تبين أنها ترتدي الملابس الخاصة بغرفة الرعاية المركزة، وتم التحفظ على ملابسها التي دخلت بها المستشفى.

الفتاة تدخل في غيبوبة

وبسؤال أسرة الفتاة أكدوا بأنها كانت تجلس في المنزل وفجأة شاهدوها في حاله إعياء شديدة وترجيع مستمر، ودخلت في غيبوبة، وأضافوا بأنهم على الفور تم نقلها لمستشفي الدمرداش إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على أسرتها، وجار العرض علي النيابة العامة.