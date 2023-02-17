تشريح جثة فتاة مجهولة عثر عليها بحلوان للاشتباه في وفاتها جنائيا

قررت النيابة العامة تشريح جثة فتاة مجهولة الهوية عُثر عليها في إحدى المناطق بـ حلوان بسبب الاشتباه في وفاتها جنائيا، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للفتاة لمطابقتها بالبصمة الوراثية من قبل المتعرفين على جثتها.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفاة، كما طلبت النيابة العامة بفحص جميع بلاغات التغيب في القاهرة، وخاصة التي تحمل أوصاف الفتاة المجهولة تمهيدا لكشف هويتها.

بداية البلاغ.. جثة فتاة

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة فتاة في إحدى المناطق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، ولم يتم العثور على أي متعلقات شخصية تدل على هويتها، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.