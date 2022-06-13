تشريح جثة فتاة عٌثر عليها متوفاة داخل منزلها بالشرقية لمعرفة سبب الوفاة

قررت الجهات المختصة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان فتاة عُثر عليها مقتولة داخل منزل أسرتها بعزبة أنطون التابعة لمركز القنايات مساء أمس، لتحديد سبب الوفاة تمهيدًا لإصدار تصريح بالدفن وفقًا للإجراءات القانوينة المتبعة بعد الانتهاء من التشريح لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت الواقعة انتحارًا أم وراءها شبهة جنائية.

بلاغ بالعثور على فتاة متوفاة داخل منزل أسرتها

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة القنايات بلاغًا من أسرة «آلاء. ا» 19 عامًا، مقيمة بعزبة تابعة لمركز القنايات متوفاة داخل غرفتها بمنزل أسرتها وحول عنقها حبل.

انتقال فريق من الشرطة

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة القنايات لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنايات المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيق في ملابسات الحادث.

استدعاء والدة الفتاة وخطيبها

وتم استدعاء والدة الفتاة وخطيبها وإحدى قريباتها للاستماع لأقوالهم، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة تقرير الطب الشرعي وبيان ما إذا كانت الواقعة انتحارًا أم شبهة جنائية والعمل على ضبط مرتكب الواقعة في حال ثبوت أن الحادث جنائي.