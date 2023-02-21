غيوم وبرودة في طقس السويس اليوم.. ودرجة الحرارة الصغرى تسجل 11 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس محافظة السويس اليوم، موضحة أنه سيكون غائم جزئيًا، مع وجود فرص لسقوط الأمطار بنسة 30% على فترات متقطعة، وارتفاع سرعة الرياح إلى 20 كم/ساعة.

محافظة السويس تستعد لمواجهة تقلبات الطقس

وتستمر أجهزة محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية، وشدد اللواء المحافظ عبدالمجيد صقر، على رؤساء الأحياء، باستمرار تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وسلامة معدات شفط المياه، للتدخل الفوري، حال حدوث أى طارئ في طقس السويس، وسقوط أمطار.

قراءات طقس السويس اليوم

وسجلت توقعات هيئة الارصاد الجوية، وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، وهي كالتالي: تسجل درجة الرطوبة 53 %، وتتوافر فرصة لسقوط أمطار بنسبة 30%، وتكون خفيفة الشدة وعلى فترات، فيما تسجل سرعة الرياح 20 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 19 أما الصغرى 11 درجة مئوية.

حالة البحر الأحمر في طقس السويس اليوم

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر إذ يكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.