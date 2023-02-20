القناة الوثائقية: الشباب في مبادرة «حياة كريمة» فكروا في حلول لتنمية الريف

استعرض الفيلم الوثائقي «حياة كريمة»، المذاع على القناة الوثائقية، دور الشباب في مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تنفيذ المشروعات في قرى الريف المصري.

وذكر الفيلم الوثائقي، أن هناك العديد من الشباب الذين تطوعوا في مبادرة حياة كريمة، وكان يجرى اختيار الشباب المتطوعين في القرية نفسها التي تشهد تطويرا، لأنهم أكثر معرفة بالقرية وتفاصيلها.

تنمية الشباب

وذكر القائمين على مبادرة حياة كريمة، أن الشباب في المبادرة فكروا في حلول لتنمية وتطوير الريف المصري، وجرى تكوين مجموعات عمل من الشباب لتوفير حياة كريمة في الريف المصري.

آراء عدد من المواطنين

واستعرض الفيلم الوثائقي «حياة كريمة»، المذاع على القناة الوثائقية، آراء عدد من المواطنين في القرى التي دخلتها مبادرة حياة كريمة، ونفذت فيها عدد من المشروعات.

وأشاد المواطنين بالمشروعات والأنشطة التي نفذتها مبادرة حياة كريمة، مؤكدين أنهم قبل دخول حياة كريمة للقرى كانت القرى تفتقد للعديد من الخدمات المهمة التي يحتاجها الأهالي.