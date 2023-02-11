استكمال محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة في مدينة نصر بسبب ركنة سيارة اليوم

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، بعد قليل، اليوم السبت، محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة بالضرب في منطقة أرض الجولف، بسبب «ركنة سيارة».

التحقيقات: المتهم اعتدى على المجني عليها بالضرب

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم اعتدى على الفتاة المجني عليها بالضرب في دائرة قسم شرطة مدينة نصر، بسبب ركنة سيارتها بمنطقة أرض الجولف، ما أسفر عن إصابتها المذكورة بتقرير الطب الشرعي.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالضرب في منطقة أرض الجولف بدائرة القسم، بسبب ركنة سيارة.

القبض على المتهم

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفورإلى مكان البلاغ، وتبين حدوث الواقعة وأن المتهم تعدى على الفتاة بالضرب، وجرى إلقاء القبض عليه وبعد عمل التحريات الأولية تبين أن سبب اعتدائه على الفتاة هو ركنة سيارتها، وأدى ذلك إلى حدوث كدمات في أنحاء جسدها، وكسر في أنفها.

جرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.